Molshoop fietst virtueel 11.000 euro bij elkaar voor Kom op Tegen Kanker

24 mei 2020

17u08

Het grote evenement 1000 km KOTK in Mechelen kon niet doorgaan tijdens het Hemelvaartsweekend, maar Molshoop is toch niet stil blijven zitten. Samen fietsen ze virtueel meer dan 2.000 kilometer bij elkaar. “Mede dankzij onze sponsers, vrienden en ons ontbijtwandeling spek en ei, kunnen we ook dit jaar 11.000 euro schenken aan Kom Op Tegen Kanker. “Op zondag 13 december 2020 zullen we opnieuw een ontbijtwandeling organiseren in het Miloheem te Mol-Millegem. De uitgave 2020 was misschien wel een virtuele uitgave, maar zeker geen minderwaardige.”