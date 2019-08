Molse kipkap (met mosterd) van slagers Van Nuffel, Janssens en Van Hoof: “Drie verschillende recepten, maar alle drie topproducten” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

Slagerij Van Nuffel verkoopt het als Molse kipkap, slagerij Janssens als Boerenkipkap en slagerij Van Hoof als Kipkap met mosterd. Alle drie een ander recept, alle drie erkend als streekproduct. Molse kipkap is al generaties lang populair in de Kempen: "Omdat het zo goedkoop is", legt slager Jean Van Nuffel uit.

Molse kipkap is een variant van kopvlees. Het product ontstond al enkele generaties geleden. Nog van voor de introductie van de vleesmolen, want de naam verwijst naar het fijn kappen of hakken van vlees. Ondertussen wordt het vlees wel gemalen. Daar worden kruiden aan toegevoegd en pure azijn om de kipkap zijn frisheid te geven.

Eigen accenten

Drie slagers in Mol zagen hun kipkap erkend als streekproduct. Eenzelfde product, maar toch drie keer anders. “We hebben alle drie een ander recept. Elke beenhouwer legt er zijn eigen accenten in”, vertelt Guido Van Hoof die een slagerij heeft aan Ginderbuiten in Mol.

De kipkap van VOF Janssens en slagerij Van Hoof wordt gemaakt met mosterd. Eerst gaan kopvlees en hammetjes of schenkels kort de pekel in om ze daarna met verse groenten te koken. Eenmaal beetgaar moet het vlees door de vleesmolen om het daarna nog eens te koken, samen met bouillon, foelie, mosterd en azijn. “Mijn overgrootvader maakte al kipkap. Het recept is sindsdien niet meer veranderd. Het is een gegeerd product bij de klanten. Het is een van onze beste charcuterieproducten”, zegt Guido Van Hoof.

Slagerij Van Nuffel uit de Kloosterstraat verwerkt naast varkensvlees ook rund- en kalfsvlees in zijn Molse kipkap. Hierdoor is de kipkap droger en vleziger. Ik gebruik het recept van de kipkap waar mijn vader in 1951 mee is begonnen”, verduidelijkt Jean Van Nuffel. “Momenteel hebben we al maanden geen kipkap meer gemaakt omdat ik aan het revalideren ben van twee zware operaties. Maar voordien maakte ik honderd kilogram per week. Alleen in grote bakken, geen kleine potjes voor mij.”

Erkenningen

De kipkap van Van Nuffel en Van Hoof is sinds 2010 erkend als streekproduct. Jef Janssens sleepte de erkenning voor zijn kipkap in 2015 in de wacht. “Ieder maakt het op zijn manier. Wij doen er nog kopvlees, tongen en hammetjes in. We hebben alle drie een eigen recept en bereiding, maar het zijn drie topproducten”, verzekert Janssens. De slager uit de Pastorijstraat in Mol-Rauw heeft met smout, zwarte pensen, spek en filet d’Anvers nog vier andere erkende streekproducten. “We verkopen alles in onze winkel en op de markt, we gaan er niet mee naar een grootwarenhuis. Anders moeten wij het werk doen en maken zij de winst.”

Succes

Uit oude krantenknipsels blijkt dat de Molse kipkap al in de negentiende eeuw een gegeerd product was. Ook op kermissen en feesten is het product altijd een succes geweest. “Het succes van kipkap komt deels doordat het zo goedkoop is. De kipkap werd veel gebruikt op fuiven en drinkfeesten. Je legt het op een boterham, smeert er wat mosterd of pickles over en de mensen kunnen eten”, besluit Van Nuffel.

