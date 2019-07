Molse dj Niviro (22) pakt uit met wereldprimeur: eerste live dj-set die je omringt met geluid Wouter Demuynck

07 juli 2019

16u16 1 Mol De Molse dj Tim Peeters (22) - in de dj-wereld beter bekend als Niviro - heeft een wereldprimeur te pakken. Met zijn gepatenteerde systeem ‘Xplisso’ dompelt hij je onder in de wereld van ‘true surround sound’. Zoals de naam het al zegt, word je omringd door geluid aangezien er in elke hoek van de zaal een luidspreker staat. Dat een dj volledig live in ‘surround sound’ draait, is wereldwijd ongezien. Om het plaatje helemaal af te maken, knutselde Tim Peeters ook een lichtshow in elkaar die volledig gesynchroniseerd is op de beats van de muziek.

‘Surround sound’ ervaren betekent dat het geluid zich om je heen begeeft door een luidspreker in elke hoek te plaatsen. Zo heb je het gevoel midden in de actie te zitten en dat zorgt voor een intensere ervaring. Terwijl stereo maar twee audiokanalen heeft, telt het systeem van Niviro een pak meer mogelijkheden. Voorlopig start hij met zes audiokanalen, maar tot wel 128 audiokanalen kunnen behandeld worden. Daarmee kan hij tot 3.000 aanwezigen muzikaal verwennen. Nieuw is het gegeven van surround sound niet, want we ervaren het al jarenlang in de cinema.

“Dat een dj volledig live in surround sound draait, is wereldwijd echter nog nooit gedaan”, gaat Tim Peeters van wal. “Eerst was er één klankbron met mono, in de jaren ‘60 is dat geëvolueerd naar stereo en dat is lang zo gebleven. Vreemd genoeg heeft niemand het idee gehad om als dj surround sound live te brengen.” Dat idee van Tim Peeters ontstond een tweetal jaren geleden toen hij Wilfried Van Baelen ontmoette. Van Baelen is mede-oprichter van het Molse bedrijf Galaxy Studios, dat geluidsopnames heeft verzorgd van tal van grote films, games, videos en muzikanten, en lanceerde in 2010 Auro-3D, een geluidsformaat in 3D dat hij omdoopte tot ‘immersive sound’.

“Ik ben langs zijn studio geweest en daar heb ik leren kennen hoe ‘immersive’ surround sound is. Stereo is precies een potje met een deksel erop. Bij surround had je opeens zoveel ruimte en lucht: het deksel was verdwenen. Wilfried heeft me overtuigd om verder te gaan met surround sound, maar het probleem was dat je dat niet live kon brengen. Nachten heb ik erover wakker gelegen hoe ik dat in orde zou krijgen. Een keer stond ik om 3 uur ‘s nachts aan het bed van mijn ouders: ‘mama, papa, ik heb het gevonden!’. De rest van de nacht heb ik nog zitten programmeren en daarna heb ik de surround sound nog heel lang geperfectioneerd.”

Ik breng het geluid zoals het bedoeld is in een studio Dj Niviro

Wilfried Van Baelen is onder de indruk van de drive en het talent van de jonge Kempense dj. “Ik was heel geïnspireerd door hem, want hij is een mega-talent. In de dj-wereld is alles nog stereo en dat is een ongelooflijke beperking. Dat al die verschillende kanalen gebruikt worden geeft een heel ander gevoel. Je krijgt langs alle kanten informatie. Hoe Tim dat bij elkaar brengt, is geniaal. Hij is diegene die met de oplossing kwam. Technisch synchroon zijn is immers een groot obstakel. Er zijn veel grote namen in de dj-wereld die op zoek zijn naar dit, maar die het technisch niet live kunnen vertalen.” Al is er wel een verschil tussen de immersive sound van Wilfried Van Baelen en de surround sound van Tim Peeters. Die laatste is tweedimensionaal geluid, immersive sound is driedimensionaal aangezien er ook geluid van bovenaf komt.

Zaterdagavond stelde Niviro zijn systeem voor tijdens het dj-evenement ‘Exposed | A Taste Of The Future’ in een zaal op het industrieterrein van Holven in Balen. In de namiddag kregen wij echter al een voorsmaakje. Het verschil tussen mono, stereo en surround sound werd pas echt duidelijk wanneer Tim Peeters bij één liedje de drie geluidsformaten uittestte. Terwijl je denkt dat stereo al dicht bij de maximumcapaciteit aanleunt, word je omver geblazen door surround. Peeters noemt het bovendien ‘true surround sound’. “Daarmee wil ik benadrukken dat dit het geluid is zoals het bedoeld is in de studio. Er is bijvoorbeeld wel een club die in surround draait, maar zij werken met luidsprekers rondom de hele zaal terwijl wij 86 boxen in vier hoeken plaatsen. In die club zou je maar enkele boxen horen, terwijl de kracht van mijn systeem is dat je elke box even intens hoort.”

Bij ‘Xplisso’ hoort ook een lichtshow - met ook video - die volledig gesynchroniseerd is op de beats van de muziek dankzij een ingebouwde tijdscode. “Daar stoor ik me aan: een goeie beat en lichten die dan net niet met de beat meeflikkeren. Daarom zorg ik ervoor dat mijn lichtshow volledig mijn muziek volgt. Elk nummer is ook afzonderlijk geprogrammeerd zodat ik niet gebonden ben aan een set.”