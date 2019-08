Molse delegatie bezoekt Kara Kara in Niger: “Problemen in zusterstad blijven gigantisch” Jef Van Nooten

07 augustus 2019

16u47 4 Mol Vijf inwoners van Mol hebben een bezoek gebracht aan Kara Kara, de zusterstad van Mol in Niger. Het was voor het eerst sinds lang dat een Molse delegatie een bezoek bracht aan de zusterstad, want de voorbije acht jaar gold er een negatief reisadvies. “Dankzij onze steun beweegt er van alles in Kara Kara, maar de problemen blijven gigantisch.”

De gemeente Mol heeft niet alleen een stedenband met Santo Tomas in Nicaragua, maar sinds 2007 ook met de gemeente Kara Kara in Niger. Kort na de totstandkoming van de zusterband gingen leden van het Kara Karacomité al een paar keer op bezoek in Niger. Door een negatief reisadvies was dat alweer een tijdje geleden. Maar daar kwam dit jaar verandering in: van 29 juni tot 9 juli trok een delegatie van vijf Mollenaars naar Kara Kara. Schepen voor Ontwikkelingssamenwerking Hilde Valgaeren liet zich vergezellen door Marina Hannes, Luc Cambré, Michiel Van Baelen en Geert Van Den Abbeele.

Projecten

Samen bezochten ze er de verschillende projecten die er met Molse steun werden gerealiseerd de voorbije jaren. Woensdag brachten ze hun reisverslag uit. “Projecten zoals het vrouwen-, onderwijs-, water- en gezondheidsprogramma werden in overleg met de lokale bevolking opgestart en gerund. Elk project zorgt voor de broodnodige ondersteuning van de gemeente”, zegt schepen Hilde Valgaeren.

De vijf Mollenaars die naar Kara Kara trokken, zijn het erover eens dat het vrouwenprogramma de kern moet blijven van de samenwerking tussen beide gemeenten. “Meer dan 30 vrouwengroepen doen aan groente-, fruit- en arachideteelt. Dit zorgt voor een grotere diversiteit aan voeding en natuurlijk voor een bijkomende financiële ondersteuning door vele families. Lemen ovens zorgen ervoor dat vrouwen op een economisch en ecologisch succesvolle manier kunnen koken. Het zelfbewustzijn van de vrouwen neemt enorm toe”, zegt Valgaeren.

De volgende jaren staan er zelfs nóg zeven extra op de planning. Dit programma zorgt voor veel tevredenheid bij de lokale bevolking. Het betekent in vele gevallen dat ze geen kilometers moeten wandelen voor zuiver water. De bevolking werd ook beter ingelicht over het belang van zuiver drinkwater, waar vroeger minder aandacht voor was.

Gezondheidscentra

In het gezondheidsprogramma ondersteunt het comité drie gezondheidscentra. “De aanwezigheid van onder andere veel goed bewaarde medicijnen en een bestuurscomité voor elk gezondheidscentrum, krijgt de gezondheidszorg in Kara Kara op het juiste pad. De nood aan een opknapbeurt, vernieuwing van medisch materiaal en regelmatig onderhoud blijven uitdagingen voor de toekomst.”

Het Kara Karacomité onderzoekt momenteel welke inspanningen er nog geleverd kunnen worden op vlak van onderwijs. “In Kara Kara volgen 9.000 leerlingen tussen 6 en 12 jaar les in slechts 80 stenen klassen en 140 klassen gemaakt van gevlochten droge takken. Na de jaarlijkse regenval moeten die laatste steeds heropgebouwd worden, wat ervoor zorgt dat de lessen elk jaar met vertraging starten. Het comité bekijkt welke middelen er nodig zijn om het tekort aan leslokalen op te vangen en op welke projecten ze extra moeten inzetten.”

Alle projecten die Mol in Kara Kara ondersteunt, worden ter plaatse begeleid. “Elke keuze die gemaakt wordt, gebeurt steeds in samenspraak met de bevolking en de gemeenteraad van Kara Kara.”