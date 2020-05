Molse cafébazen spreken klanten toe in filmpje Jef Van Nooten

04 mei 2020

18u53 6

De cafés zijn al enkele weken noodgedwongen leeg. Ook in Mol. Niet alleen klanten moeten hun favoriete kroeg missen. De cafébazen moeten ook hun klanten missen. Hoe hard ze hun klanten missen, vertellen de Molse cafébazen in een filmpje dat ze hebben opgenomen in samenwerking met BARST. Kijk hier wat de kroegbazen te vertellen hebben.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.