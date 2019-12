Mols winkelcentrum herleeft: acht van de negen ‘probeerwinkels’ nog altijd open Jef Van Nooten

23 december 2019

15u11 1 Mol In het centrum van Mol zijn ‘Paradise by Lau’ en ‘Kasminah food’ de laatste twee laureaten van het concept ‘Probeer een Winkel’. De komende maanden volgt een evaluatie, nadien lanceert de gemeente een aangepast concept. “Acht van de negen winkels doe de voorbije twee jaar gestart zijn via ‘Probeer een Winkel’ zijn nog open”, zegt schepen Lieve Heurckmans.

Het gemeentebestuur van Mol lanceerde enkele jaren geleden de wedstrijd ‘Win een Winkel’. Om meerdere mensen de kans te geven een winkelconcept uit te testen, werd die formule twee jaar geleden omgevormd tot ‘Probeer een Winkel’. Binnen dat project kregen startende handelaars die zich in de handelskern vestigden één jaar lang de helft van de huurprijs terugbetaald door de gemeente. Daarnaast genoten zij van een opleidingstraject op maat.

Met ‘Paradise by Lau’ en ‘Kasminah food’ hebben recent de laatste twee laureaten van ‘Probeer een Winkel’ de deuren geopend. Tijd voor een evaluatie. “De komende drie maanden legt het gemeentebestuur het concept van ‘Probeer een Winkel’ onder de loep. We gaan het concept evalueren, om dan tegen april een nieuw concept uit te rollen: ‘Start een Winkel’. Ook dit project zal zich op startende ondernemers in de centrale handelskern richten, maar dan in een concept zonder de zwaktes die we de voorbije twee jaar gezien hebben.”

Succes

Nog voordat de evaluatie van ‘Probeer een Winkel’ lijkt het gemeentebestuur tevreden te kunnen terugblikken op het project. “Op twee jaar tijd zijn negen winkels geopend via deze formule. Op dit moment zijn acht van de negen winkels nog altijd open, al sluit nog wel één winkel na Nieuwjaar. Maar dan staat de teller nog op zeven van de negen. Dat mogen we een succes noemen”, vervolgt Lieve Heurckmans.

‘Paradise by Lau’ opende in de Statiestraat 14 A en wordt gerund door Laura Wilrycx. Haar zaak richt zich op jonge vrouwen die op zoek zijn naar unieke stukken aan een betaalbare prijs. “Ze geeft iedere outfit een persoonlijke touch. De winkel is vijf dagen op zeven open, met maandelijks een shoppingavond waar klanten verwend worden met een hapje en een drankje. In de winkel vind je verschillende hoekjes en instagramable spots waar zowel zij als de klant leuke foto’s kunnen maken.”

Kasminah food’ van Jane Djojoastro is gevestigd in de Lakenmakersstraat 35. Ze biedt er Oosterse en Surinaamse specialiteiten aan. “Jane is kok in hart en nieren en werkte in Suriname in het familiebedrijf voor catering en een eethuis gebaseerd op de Surinaamse keuken. Je kan er terecht voor broodjes, snacks, afhaalmenu’s en snackboxen met Indonesische, Indiase en Afrikaanse invloeden.”