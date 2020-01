Mols koppel wint Golden Award met B&B in Portugal Jef Van Nooten

26 januari 2020

09u40 1 Mol Louis en Heidi Mast hebben een Golden Zoover Award ontvangen. Het koppel uit Mol baat B&B ‘Casa Dois Mastros’ uit in Portugal. De B&B behaalde een score van 9,8 op 10.

Op de website zoover.be geven reizigers beoordelingen van vakantiebestemmingen en accommodaties. De B&B van Louis en Heidi Mast uit Mol behoort tot de beste accommodaties van de Portugese Algarve. “Met dank aan onze gasten scoort onze B&B een schitterende 9,8/10. We zijn ontzettend blij met deze prachtige waardering. Iedere dag geven we het beste van onszelf om optimale service en kwaliteit te bieden, zodat onze gasten een volmaakte vakantie kunnen beleven”, vertellen Louis en Heidi. “Het is dan ook fantastisch dat dit wordt beloond met een Golden Award.”

Zwembad

Bed and Breakfast Casa Dois Mastros is gelegen in Messines de Cima, een gehucht van São Bartolomeu de Messines, in het zuidelijke Algarve. “Gasten kunnen hier in alle stilte genieten aan het zwembad met een panoramisch uitzicht tot aan de oceaan. Casa Dois Mastros is zeer centraal gelegen in de Algarve waardoor de ganse regio vlot binnen bereik ligt.”

Louis en Heidi Mast baatten vroeger muziekcafé Meulenberg uit in Mol-Millegem. Tien jaar geleden verhuisden ze naar Portugal. Na een paar jaar openden ze er de B&B. Casa Dois Mastros heeft drie kamers voor in totaal negen gasten.