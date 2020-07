Mols burgemeester begrijpt frustraties over provinciale maatregelen: “In Limburg zijn meer besmettingen dan in de Kempen” Jef Van Nooten

16u26 0 Mol Gemengde gevoelens bij Mols burgemeester Wim Caeyers na de provinciale coronamaatregelen die de gouverneur Cathy Berx heeft opgelegd. Er had volgens hem meer verschil tussen de Kempen en de stad Antwerpen mogen zijn. “Nu zijn de regels hier strenger dan in Limburg terwijl daar meer besmettingen zijn.”

Niet iedereen kan zich vinden in de avondklok voor heel de provincie Antwerpen en de verplichting om overal een mondmasker te dragen. In Mol kreeg burgemeester Wim Caeyers heel wat reacties van burgers. “Ik snap dat onze inwoners vinden dat er meer differentiatie had mogen zijn tussen arrondissement Antwerpen en arrondissement Turnhout. Omdat de coronacijfers in de Kempen duidelijk lager zijn. De cijfers voor arrondissement Turnhout zijn zelfs lager dan in Limburg waar de maatregelen momenteel nog niet ingevoerd worden”, zegt Wim Caeyers.

Crisisoverleg

De burgemeester van Mol benadrukt wel dat hij het erg apprecieert dat Antwerpse provinciegouverneur de forcing heeft gevoerd om de variabele bubbel van 15 personen terug te brengen tot een vaste bubbel van 5 personen. “Ik had ook het gevoel dat het daar tijd voor was. Onder andere omdat we in Mol ook 5 nieuwe besmettingen hadden de voorbije periode”, zegt Caeyers. “Daarom zijn we in Mol ook terug met het crisisoverleg gestart, samen met zorginstellingen en medische sectoren. Iedereen houdt daar zijn adem in. Het zijn mensen die al zeer diep gegaan zijn de vorige keer. Ik kan alleen maar hopen dat de maatregelen die nu genomen worden er over 3 à 5 weken voor zorgen dat we minder besmettingen hebben dan wanneer we nu geen maatregelen zouden nemen.”

Bos

Toch had Caeyers op het vlak van de mondmaskerplicht graag een verschil gezien tussen Antwerpen stad en de landelijke gemeenten. “Mol is heel uitgestrekt. Ik kreeg dus al opmerkingen van inwoners of ze ook in het bos een mondmasker moeten dragen”, besluit Caeyers. “Als burgemeester heb ik recent een mondmaskerplicht ingevoerd voor drukke plaatsen. Ik heb dat toen heel bewust niet voor het volledige grondgebied gedaan. Omdat het draagvlak volgens mij groter is wanneer je zoiets gericht doet. Maar ik snap de logica van de gouverneur wel dat ze het op deze manier doet: het zorgt voor duidelijkheid.”