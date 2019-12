Mollenaar krijgt 4 jaar cel voor verkrachtingspoging in Belse bossen Jef Van Nooten

11 december 2019

14u13 0 Mol De 32-jarige man uit Mol die een jonge vrouw probeerde te verkrachten in de Belse bossen in Geel heeft een gevangenisstraf van 4 jaar gekregen. Op 28 april ging hij in het bos op zoek naar een willekeurig slachtoffer om zijn fantasie te beleven.

Mollenaar B.V.E. (32), een ogenschijnlijk brave huisvader met twee kindjes, had op 28 april afgesproken met een vrouw om een seksuele fantasie te beleven. Hij zou de vrouw betalen om haar – met toestemming - te achtervolgen, vast te grijpen en te ‘verkrachten’. Maar de vrouw annuleerde de afspraak op het laatste moment. Om toch zijn seksuele fantasie te kunnen beleven, trok B.V.E. naar de bossen in Geel-Bel. Hij kwam er een 19-jarige vrouw tegen die aan het uitrusten was na een looptochtje. Hij sleurde het slachtoffer achteruit de bosjes in. Hij betaste haar en probeerde haar te verkrachten. Omdat ze zich hevig verzette, kreeg ze meerdere slagen en stampen, ook in het aangezicht. Ze slaagde er uiteindelijk in om zo hard te krijsen dat de dader wegvluchtte. Een voorbijganger trof het slachtoffer zwaar bebloed aan.

De dader kon gepakt worden omdat hij de verkrachtingspoging opbiechtte aan zijn vader. Het openbaar ministerie had een celstraf van 5 jaar gevraagd. De rechter houdt het uiteindelijk op 4 jaar cel. “De feiten zijn zeer ernstig en de rechtbank tilt er erg zwaar aan. Maar we houden rekening met zijn blanco strafblad”, aldus de rechters. Nadat de man zijn celstraf heeft uitgezeten, wordt hij wel nog 5 jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank.