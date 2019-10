Mol voert strijd strijd tegen overlast in stationsbuurt op Jef Van Nooten

15 oktober 2019

11u35 5 Mol Het gemeentebestuur van Mol voert de strijd tegen overlast in de stationsbuurt verder op. Na de beslissing om ’s nachts de straatverlichting te laten branden, worden er nu ook systematische identiteitscontroles uitgevoerd. “Om overlastplegers sneller te kunnen identificeren.” De burgemeester mag bepaalde personen ook verbieden zich nog in de stationsbuurt te begeven.

De stationsomgeving in Mol kwam het voorbije jaar al een paar keer in een slecht daglicht te staan. Begin dit jaar liep na schooltijd een ruzie uit de hand. De ruzie mondde uit in een steekpartij waarbij twee meisjes gewond raakten. De verdachte van die steekpartij zal zich binnenkort voor de rechtbank moeten verantwoorden.

Vechtpartij

De politie hield sindsdien regelmatig een oogje in het zeil. De agenten waren niet alleen aanwezig, maar voerden ook een paar keer (drugs)controles uit. Toch liep in september opnieuw een vechtpartij tussen twee groepjes jongeren uit de hand.

Na die recente vechtpartijen en andere vormen van overlast blijft het gemeentebestuur van Mol niet bij de pakken zitten. Vorige week raakte bekend dat de straatverlichting in de ruime stationsomgeving voortaan zal branden van zonsondergang tot zonsopgang, en niet meer om 22 uur gedoofd zal worden zoals voorheen het geval was bij de meeste lampen. “Om het veiligheidsgevoel ’s avonds en ’s nachts in onze stationsbuurt te verhogen”, motiveerde burgemeester Wim Caeyers.

3 kilometer

Maar de overlast aan het station doet zich niet alleen ’s avonds en ’s nachts voor, ook overdag wanneer het licht is. Ook dan dringen maatregelen zich op. Burgemeester Wim Caeyers heeft daarom een verordening uitgevaardigd die de politie toelaat om systematische identiteitscontroles uit te voeren in de stationsbuurt. “De maatregel geldt in een straal van 3 kilometer rond het station. De maatregel werd begin oktober via burgemeesterbesluit ingevoerd op vraag van de politie naar aanleiding van recente incidenten in de buurt”, zegt burgemeester Caeyers.

Politiecommissaris Robert Lehaen benadrukt dat de politie niet elke dag de klok rond de identiteitskaart zal vragen van iedereen die in de buurt van het station komt. “Maar als we een actie doen in de stationsbuurt kunnen we nu zonder problemen van iedereen de identiteitskaart vragen. Voorheen moesten onze agenten daar een goede reden voor hebben, bijvoorbeeld verdacht gedrag van een bepaald persoon”, zegt Robert Lehaen. “We krijgen nu meer slagkracht.”

Plaatsverbod

Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 21 oktober wordt het besluit ter bekrachtiging aan de raadsleden voorgelegd. Het besluit bevat niet alleen de systematische identiteitscontroles in de stationsbuurt, maar maakt het ook mogelijk om plaatsverboden op te leggen aan individuen. “Via de systematische controles kan de politie herhaaldelijke overlastplegers sneller identificeren. Op basis van deze identificaties heb ik als burgemeester de mogelijkheid om gericht een tijdelijk plaatsverbod op te leggen”, aldus nog Wim Caeyers.

Personen die meermaals problemen veroorzaken in de buurt kunnen zo een verbod krijgen opgelegd om zich (tijdelijk) in de omgeving van het station te komen. “Dit gaat verder dan een samenscholingsverbod en geeft ons dus een extra stok achter de deur”, besluit politiecommissaris Robert Lehaen.