Mol verdeelt 229.900 euro noodsubsidies aan 260 verenigingen Jef Van Nooten

31 juli 2020

11u26 0 Mol In totaal 260 verenigingen in Mol krijgen een noodsubsidie van de gemeente. Het gemeentebestuur trekt daar 229.900 euro voor uit. “De uitbetaling volgt zo snel mogelijk”, klinkt het bij de gemeente.

De 229.900 euro die nu als noodsubsidie wordt verdeeld onder 260 verenigingen in Mol komt van de 570.000 euro die door de Vlaamse overheid aan Mol werd toegezegd om het verenigingsleven te ondersteunen. “Voor de besteding van de resterende financiële middelen willen we het verenigingsleven op langere termijn versterken. In het najaar bespreken we samen met de verenigingen hoe we deze tweede fase best inhoudelijk invullen”, luidt het.

Verdubbeling

Voor de verdeling van het geld baseert de gemeente zich – met uitzondering van de sportclubs – op de bestaande subsidiereglementen en bedragen. “Zo voorzien we een extra uitkering van het laatste subsidiebedrag, wat voor elke vereniging voor dit jaar een verdubbeling van de gemeentelijke subsidies betekent.”

Sportclubs

Voor de sportclubs werd in samenspraak met de sportraad een alternatieve verdeling uitgewerkt. De helft van de 132.000 euro wordt verdeeld onder de 26 clubs die volgens de bestaande reglementen jaarlijks subsidies ontvangen. De andere helft - 66.000 euro - gaat naar de 78 sportverenigingen die normaal geen recht hebben op de jaarlijkse sportsubsidies, bijvoorbeeld de clubs zonder jeugdwerking.

Verdeling

In totaal gaat er 132.000 euro naar sportclubs, 39.000 euro naar jeugdbewegingen, 33.000 euro naar socio-culturele verenigingen en 25.900 euro naar seniorenverenigingen en ziekenorganisaties.

