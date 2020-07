Mol Tennis Club krijgt subsidie van 100.000 euro voor aanleg van vier padelvelden Toon Verheijen

03 juli 2020

09u41 0 Mol Mol Tennis Club ontvangt als eerste vereniging een subsidie van 98.847 euro uit het infrastructuurfonds cultuur-, jeugd- en sportsector. Een mooi bedrag op een totaal investeringsbudget van zo’n 400.000 euro. Het infrastructuurfonds vormt een extra ondersteuning naast de renteloze lening die de gemeente al jaren toekent.

De gemeente Mol richtte in maart van dit jaar een infrastructuurfonds op voor de cultuur-, jeugd- en sportsector. “De subsidie vormt een extra ondersteuning naast het systeem van de renteloze lening die de gemeente al een aantal jaren toekent aan de verenigingen in de jeugd-, cultuur- en sportsector”, zegt schepen Hans De Groof (N-VA). “Deze renteloze lening wordt door de verenigingen enorm gewaardeerd, maar is vaak niet voldoende om zeer zware investeringen te kunnen dragen om te voldoen aan de steeds strengere regelgeving rond brandveiligheid.”

Extra middelen

Verenigingen kunnen dus voortaan beroep doen op twee categorieën van infrastructuursubsidies. Het gaat dan ofwel om grote infrastructuurprojecten voor jeugd-, cultuur- en sportwerking. Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze subsidie is dat het infrastructuurproject waarvoor de subsidie wordt aangevraagd een totale kostprijs heeft van minimum 250.000 euro. Ofwel gaat het om infrastructuursubsidies voor investeringen in het brandveiliger maken van infrastructuur voor overnachtingen door jeugd-, cultuur- en sportverenigingen. De investering heeft een totale kostprijs van minimum 12.500 euro.

Mol Tennis Club

Mol Tennis Club aan de Belsebaan is nu de eerste gelukkige die van het fonds gebruik kan maken. Zij krijgen nu net geen 100.000 euro voor hun project om vier padelvelden aan te leggen. Het totale kostenplaatje bedraagt zo'n 400.000 euro. Padel is een racketsport met een mix van tennis en squash. Het is een terugslagspel dat zowel enkel als dubbel wordt gespeeld op een rechthoekig terrein omringd door U-vormige glazen of betonnen wanden. De bal blijft in het spel na contact met de wanden.