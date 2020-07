Mol Tennis Club krijgt subsidie van 100.000 euro voor aanleg van vier padelvelden : “Onze ledenaantal steeg ineens met 250 leden” Toon Verheijen

03 juli 2020

09u41 0 Mol Mol Tennis Club ontvangt als eerste vereniging een subsidie van 98.847 euro uit het infrastructuurfonds cultuur-, jeugd- en sportsector. Een mooi bedrag op een totaal investeringsbudget van zo’n 400.000 euro. “Sinds we onze padelvelden hebben, steeg ons ledenaantal nog eens met 250 meden", zegt infrastructuurbeheerder Mike Wils. De club plant nog wat aanpassingen en organiseert ook een zomerbar.

De gemeente Mol richtte in maart van dit jaar een infrastructuurfonds op voor de cultuur-, jeugd- en sportsector. “De subsidie vormt een extra ondersteuning naast het systeem van de renteloze lening die de gemeente al een aantal jaren toekent aan de verenigingen in de jeugd-, cultuur- en sportsector”, zegt schepen Hans De Groof (N-VA). “Deze renteloze lening wordt door de verenigingen enorm gewaardeerd, maar is vaak niet voldoende om zeer zware investeringen te kunnen dragen om te voldoen aan de steeds strengere regelgeving rond brandveiligheid.” Verenigingen kunnen dus voortaan beroep doen op twee categorieën van infrastructuursubsidies. Het gaat dan ofwel om grote infrastructuurprojecten met een minimale kostprijs van 250.000 euro. Ofwel gaat het om infrastructuursubsidies voor investeringen in het brandveiliger maken van infrastructuur voor overnachtingen door jeugd-, cultuur- en sportverenigingen. De investering heeft een totale kostprijs van minimum 12.500 euro.

Mol Tennis Club

Mol Tennis Club aan de Belsebaan is nu de eerste gelukkige die van het fonds gebruik kan maken. Hun project kostte zo’n 400.000 euro. Padel is een racketsport met een mix van tennis en squash. Het is een terugslagspel dat zowel enkel als dubbel wordt gespeeld op een rechthoekig terrein omringd door U-vormige glazen of betonnen wanden. De bal blijft in het spel na contact met de wanden. “We zijn zeker blij met zo’n subsidie", zegt Mike Wils van het bestuur van Mol Tennis Club. “We zijn een snelgroeiende club. De jongste jaren zijn we gestegen van 450 naar 800 leden. Sinds de aanleg van de padelvelden kwamen er daar ineens 250 bij. Alles samen hebben we nu twintig terreinen dus er kunnen nog wel wat leden bij, maar met een 1.000 tot 1.100 zullen we ook wel vol zitten.”

Goed bestuur

De club wil nu nog wat kleine renovatiewerken uitvoeren zoals de chalet en de buitenaanleg. “Dat we dat kunnen, hebben we ook alleen maar te danken aan het goed bestuur van de voorbije jaren. En dat ons ledenaantal zo snel groeit, wil ook zeggen dat de sfeer goed zit. We zetten als bestuur ook sterk in op beleving. Proberen onze leden echt te betrekken. We organiseren ook meer dan regelmatig evenementen. Zo hebben we nu onder meer ook een mooie zomerbar en midden juli hebben we ons vijfsterrentornooi en komt de top van de Belgische tenniswereld naar ons.”