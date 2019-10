Mol schenkt 3.250 euro noodhulp aan Kara Kara Jef Van Nooten

22 oktober 2019

12u37 0 Mol De gemeente Mol schenkt 3.250 euro noodhulp aan zusterstad Kara Kara in Niger. “Kort na De gemeente Mol schenkt 3.250 euro noodhulp aan zusterstad Kara Kara in Niger. “Kort na het bezoek van onze Molse delegatie werd Kara Kara zwaar getroffen door uitzonderlijk noodweer”, zegt schepen Hilde Valgaeren.

De gemeenteraad in Mol heeft maandagavond beslist om3.250 euro uit het noodhulpfonds over te maken aan Kara Kara, de zusterstad van Mol in Niger. “In augustus, kort na het bezoek van onze Molse delegatie, werd Kara Kara zwaar getroffen door uitzonderlijk noodweer met overstromingen en verwoestingen tot gevolg. Huizen en infrastructuur liepen enorm veel schade op. Heel wat mensen verloren al hun bezittingen”, verklaart schepen voor Ontwikkelingssamenwerking Hilde Valgaeren de steun vanuit Mol. “Het noodhulpfonds is een begrotingspost die jaarlijks voorzien wordt om bij grote rampen snel een bijdrage te kunnen leveren. Dit fonds past in onze gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Het fonds werd opgericht naar aanleiding van de verwoestende orkaan Mitch in 1999 in Nicaragua én de aardbeving een jaar later in Turkije.”