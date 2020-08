Mol pakt uit met coronaveilige kermis: “Vooraf plekje reserveren voor tijdsblok van 2 uur” Jef Van Nooten

18 augustus 2020

13u39 16 Mol De kermis in Mol-Sluis mag dan toch doorgaan, in tegenstelling tot de meeste kermissen elders in het land. Het gemeentebestuur van Mol pakt uit met een coronaveilige kermis waarbij mensen vooraf hun plekje moeten reserveren. “Elk tijdslot biedt ruimte aan 200 kermisbezoekers, inclusief kinderen”, zegt schepen Lieve Heurckmans.

De gemeente Mol besliste eerder om Sluis Kermis dit jaar niet te laten doorgaan. De beslissing was gebaseerd op de strenge maatregelen die provinciegouverneur Cathy Berx eind juli uitvaardigde. Maar na de bijsturingen van vorige week èn de oproep om het culturele leven coronaproof alle kansen te geven, hebben de verschillende betrokkenen opnieuw de koppen bij elkaar gestoken. Na overleg met foorreizigers, politie en de horeca-uitbaters is nu beslist dat Sluis Kermis alsnog doorgaat op zondag 23, maandag 24 en dinsdag 25 augustus.

Tijdsblok

“De kermis zal volledig coronaproof verlopen, op een afgesloten kermissite”, zegt schepen voor Lokale Economie. “Wie naar de kermis wil, moet vooraf een plekje reserveren voor een gewenst tijdsblok van 2 uur. Elk tijdslot biedt ruimte aan 200 kermisbezoekers, inclusief kinderen. De horecazaken organiseren – conform de coronarichtlijnen – géén kermisfeesten of andere animatie, maar zetten in op veilige en gezellige terrassen.”

QR-code

Per (gratis) reservatie van een tijdsblok van 2 uur kan je maximum vijf plaatsen reserveren. “Vervolgens ontvang je in je mailbox de nodige QR-codes die je aan de toegang laat inscannen, via je smartphone of op papier. Elke QR-code is éénmaal bruikbaar. Uiteraard reserveer je uitsluitend plaatsen voor mensen die behoren tot je huisgezin of je vaste bubbel van 5 personen.”

1.800 bezoekers

Verspreid over de drie dagen kan je voor 9 verschillende tijdssloten reserveren. In totaal zullen dus maximum 1.800 bezoekers naar Sluis Kermis kunnen gaan. “Wie reserveert, wordt geacht te komen. Anders neem je het kermisplezier iemand anders af én lopen onze foorreizigers heel wat klanten mis.”

Andere kermissen

Mogelijk volgen daarna nog kermissen in andere deeldorpen van Mol. “Het coronaproof organiseren van de kermis vraagt van het gemeentebestuur een hele organisatie, zeker op zo’n korte termijn”, zegt schepen Lieve Heurckmans nog. “We willen ook in deze moeilijke tijden hoop en perspectief bieden aan onze trouwe foorreizigers. Ook dit najaar staan er nog kermissen in onze gemeente op het programma. Wanneer Sluis op een veilige manier kan georganiseerd worden, vormt dit een voorbeeld voor onze kermissen later dit jaar en volgend voorjaar.”

Een plekje reserveren voor Sluis Kermis kan via deze link.