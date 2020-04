Mol handhaaft bezoekverbod in woonzorgcentra en zorginstellingen Toon Verheijen

16 april 2020

13u05 0 Mol Het bezoekverbod blijft voorlopig gehandhaafd in de drie woonzorgcentra Ten Hove, Witte Meren en Hemelrijck en de twee zorginstellingen De Witte Mol en Den Brand. Het gemeentebestuur en alle betrokken directies namen donderdagochtend 16 april unaniem deze beslissing tijdens een video-overleg.

“In deze fase van de coronacrisis vinden alle instellingen het te vroeg om de bestaande maatregelen te versoepelen”, zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V). “De instellingen blijven hun volledige inspanningen richten op de dagelijkse zorg van hun bewoners en zorggebruikers, het buitenhouden van het virus en het welzijn van hun medewerkers.”

Nog geen besmetting

Op dit moment zijn er in de Molse zorginstellingen of woonzorgcentra nog geen besmettingen opgedoken. “De instellingen willen deze situatie absoluut zo behouden en troffen hiervoor de afgelopen weken verregaande maatregelen. Een versoepeling van het bezoekverbod is daarom op dit moment allerminst aangewezen en valt in deze precaire situatie organisatorisch vrijwel niet te regelen. Zo blijven er nog talrijke praktische en medische vragen onbeantwoord.”

Dankwoord

Alle woonzorgcentra en zorginstellingen bedanken uitdrukkelijk hun medewerkers voor de fenomenale inspanningen de afgelopen weken. “Dankzij hun dagelijkse inzet op de werkvloer blijft de verzorging op een hoog niveau en heeft de strijd tegen corona in onze gemeente een grote kans op slagen. We begrijpen dat het aanhoudende verbod op bezoek mentaal zwaar weegt op zowel de bewoners als de familieleden. De beslissing om het verbod te handhaven, werd dan ook genomen na een zorgvuldige afweging. De instellingen hopen op het nodige begrip én blijven op elk moment bereikbaar voor vragen van familieleden, zowel praktische vragen als verzoeken in noodsituaties. De komende weken breiden de instellingen waar nodig hun inspanningen voor alternatieve contactvormen - waaronder de onlinemogelijkheden - verder uit. Het gemeentebestuur zal deze initiatieven actief ondersteunen waar mogelijk.”