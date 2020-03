Mol geeft thuisverpleegkundigen voorrang bij verdeling van zelfgemaakte mondmaskers Jef Van Nooten

23 maart 2020

11u35 0 Mol De gemeente Mol geeft bij de verdeling van zelfgemaakte mondmaskers die in ‘t Getouw worden binnengebracht voorrang aan thuisverpleegkundigen. “Want zij blijven medische zorgen geven aan ouderen en zieken, een kwetsbare groep”, zegt burgemeester Wim Caeyers.

Inwoners van Mol werden eerder al opgeroepen om zelf mondmaskers te maken en deze binnen te brengen in ’t Getouw. Het gemeentebestuur besliste om deze zelfgemaakte mondmaskers in eerste instantie te verdelen onder de thuisverpleegkundigen. “Want ook in tijden van corona blijven thuisverplegers de nodige medische zorgen geven aan ouderen en zieken: een kwetsbare groep voor wie de gevolgen van een besmetting met het coronavirus ernstig kunnen zijn”, zegt Wim Caeyers. “In het belang van deze kwetsbare groep, maar ook in het belang van de gezondheid van de thuisverpleger, zijn het strikt opvolgen van de hygiënemaatregelen en een maximale bescherming noodzakelijk. Mondmaskers zijn dan ook broodnodig.”

E-formulier

Inwoners van Mol die in de thuisverpleging werken en mondmaskers nodig hebben, kunnen een aanvraag indienen via het e-formulier www.gemeentemol.be/mondmaskernodig. “Door bij de verdeling van de zelfgemaakte mondmaskers voorrang te geven aan de thuisverpleegkundigen, wil het gemeentebestuur deze zorgverleners een hart onder de riem steken, hen bedanken en haar waardering uiten voor de moeilijk omstandigheden waarin zij moeten werken.”