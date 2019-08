Mol Feest! doet extra inspanningen voor bezoekers met beperking Jef Van Nooten

14 augustus 2019

15u11 0 Mol Het gemeentebestuur van Mol voorziet tijdens Mol Feest! op donderdag 22 augustus extra faciliteiten om het festival ook toegankelijk te maken voor bezoekers met een beperking.

“Iedereen is welkom op Mol Feest!, ook bezoekers met een beperkte mobiliteit”, zegt schepen Wendy Soeffers. “Samen met Inter levert Mol Feest! op donderdag 22 augustus inspanningen om dit festival ook voor hen toegankelijk te maken. Er zijn extra parkeerplaatsen voor personen met een beperking, een rolstoelpodium en toegankelijk sanitair.”

Het rolstoelpodium is 8 meter op 6 meter. Het aantal plaatsen is beperkt. Een plaats aanvragen kan via molfeest@inter.vlaanderen. De rolstoeltoegankelijke toiletwagens komen ter hoogte van Rondplein 10 en 26. De extra parkeerplaatsen voor personen met een beperking zijn voorzien op parking ’t Getouw (3), parking Sint-Pieter (3) en in de Edmond Van Hoofstraat (7).

Het podium van Mol Feest! staat opgesteld op het Rondplein. De optredens van Radio Guga, Clement Peerens Explosition en DJ’s Ilsen & Verhulst starten om 19 uur. De toegang is gratis.