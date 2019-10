Mol brengt 60-jarigen samen rond feesttafel Jef Van Nooten

21 oktober 2019

13u37 0 Mol In Mol waren alle 60-jarigen in de gemeente zaterdag uitgenodigd voor een feest. “Het feest van de 60-jarigen is al meer dan 25 jaar een traditie in onze gemeente”, zegt schepen van Evenementen Hans De Groof.

Het feest ging zaterdag 19 oktober door in Ten Huize Foets in Mol-Millegem. Iedereen die in 1959 in Mol geboren werd èn alle 60-jarigen die momenteel in Mol wonen, waren uitgenodigd voor het feest. Ook hun partners mochten mee. “In totaal 230 deelnemers genoten van het gezellig samenzijn, de praatjes, het walkingdinner en de swingende dansavond. Het feest van de 60-jarigen is al meer dan 25 jaar een traditie in onze gemeente. Doel is vroegere vrienden samen te brengen om gezellig bij te praten over de voorbije jaren”, zegt schepen Hans De Groof.