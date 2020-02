Moeder is ‘bijzonder fier’ op drugshandel van zoonlief: hij riskeert nu wel 3 jaar cel Jef Van Nooten

03 februari 2020

12u23 0 Mol De 28-jarige M.D. uit Mol heeft tweeënhalf jaar lang een lucratieve drugshandel gehad. Hij wilde op termijn 6.000 euro per maand verdienen met zijn handeltje. Uit het onderzoek bleek dat zijn moeder bijzonder fier was op de drugshandel van zoonlief. Maar de twintiger werd verraden door één van zijn 200 afnemers en riskeert nu 3 jaar cel.

Dertig maanden was de 28-jarige M.D. al bezig met zijn drugshandel. Hij woonde op dat moment nog in Mol, intussen verhuisde hij naar Laakdal. De man begon er begin 2016 aan. Pas in juli 2018 kwam er een einde aan zijn handel toen hij aan de galg werd gepraat door één van zijn klanten. “Op 7 juli 2018 werd een man betrapt met 25 gram cannabis. Hij verklaarde dat hij de drugs even voordien had gekocht bij M.D.”, verduidelijkt openbaar aanklager Sophie Bruyninckx.

Boekhouding

Tijdens een huiszoeking die daarop volgde, vond de politie 110 gram cannabis, precisieweegschalen en achttien enveloppen met cocaïne. “De man hield een boekhouding bij. Daaruit bleek dat hij al een hele tijd en op grote schaal dealde”, vervolgt de aanklager. “Hij verkocht sinds 2016 en verdiende er 800 euro per maand mee.”

Fier

Tijdens het onderzoek konden 200 afnemers worden geïdentificeerd. Als M.D. niet was opgepakt, waren er dat nog veel meer geworden, want de man wilde zijn handel zo sterk uitbreiden dat hij geen 800 euro maar 6.000 euro per maand zou verdienen. “Hij verkocht niet alleen gebruikershoeveelheden, maar ook grote hoeveelheden drugs. Frappant is dat zijn moeder niet alleen op de hoogte was van de drugshandel, maar daarvoor ook bijzonder fier was op haar zoon”, besluit Sophie Bruyninckx. “Hij is geen kleine garnaal. Hij dealde niet uit geldnood, maar puur voor de winst zodat hij er een riante levensstijl aan over kon houden.”

24.000 euro

Het openbaar ministerie berekende dat de man 24.000 euro winst heeft gemaakt – 800 euro gedurende 30 maanden – en vraagt de rechter om dat bedrag verbeurd te verklaren.

Vonnis op 2 maart.