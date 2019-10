Mobiele camera betrapt ruim 30 sluikstorters Jef Van Nooten

01 oktober 2019

12u29 3 Mol De mobiele sluikstortcamera van de gemeente Mol heeft tijdens de eerste helft van dit jaar 33 sluikstorters op heterdaad betrapt. Tien sluikstorters kregen al een GAS-boete.

De mobiele sluikstortcamera staat sinds eind 2018 op plekken waar de milieudienst regelmatig een sluikstort vaststelt. “De milieudienst evalueert elke drie maanden welke plekken die periode het meest gevoelig zijn voor sluikstort en waar de camera dus het best wordt ingezet”, zegt schepen van Milieu Frederik Loy. “Van januari tot mei stond de mobiele camera op een vijftiental verschillende plaatsen. Daarbij werden 33 sluikstorters betrapt.”

Tien van die sluikstorters konden ook geïdentificeerd worden en kregen een GAS-boete. “De milieudienst maakt de beelden telkens over aan de politie. Wie herkenbaar in beeld komt, riskeert een gasboete die kan oplopen tot 350 euro”, aldus nog Frederik Loy. “Ook in de toekomst blijft het gemeentebestuur inzetten op de bestrijding van sluikstorten en zwerfvuil. “We bekijken hoe we bovenop de sluikstortcamera nog meer middelen kunnen inzetten om sluikstorters op te sporen en te bestraffen.”