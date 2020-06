Mini Cooper op oprit brandt volledig uit Wouter Demuynck

07 juni 2020

16u24 1 Mol Op de oprit van een woning aan Duivelsbroek in Mol is zondagmiddag rond 12.30 uur een Mini Cooper volledig uitgebrand.

Om een nog onbekende reden vatte de motor van het voertuig vuur nadat de bestuurster de wagen op de oprit geparkeerd had. Dat was een geluk bij een ongeluk, want normaal gezien staat de wagen onder een inrijpoort aan de woning zelf. Zo kon grote schade aan de woning zelf voorkomen worden.

De bewoners probeerden het vuur nog zelf te blussen en nadien pakte de brandweer over, maar de auto brandde volledig uit. Gewonden vielen er niet.