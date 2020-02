MIN Mol verrast kansarme kinderen met nieuwe schoenen Wouter Demuynck

24 februari 2020

19u00 1 Mol De vzw MIN (Mensen In Nood) Mol hebben enkele tientallen kinderen en jongeren in armoede verrast met een paar nieuwe schoenen. Het project werd mogelijk gemaakt dankzij steun van Crelan Foundation, Rotary, De Ronde Tafel en Schoenen Torfs.

Het was al langer een droom van Frans van Deursen, ere-voorzitter van MIN Mol, om kinderen en jongeren te verrassen met een paar nieuwe schoenen. “Goed passende schoenen zijn zo belangrijk voor de vorming van die kindervoetjes. Er is ook nood aan ondergoed en nachtkleding omdat dit weinig tweedehands wordt binnengebracht”, klinkt het bij de organisatie.

Pakketjes

Met de hulp van Crelan Foundation, Rotary, De Ronde Tafel en Schoenen Tofs konden ze hun droom waarmaken: een pakketje met nieuw ondergoed, kousen en een pyjama werd voor ieder kind klaargelegd. Een medewerkster van Torfs, Monique Mariën, kwam een hele namiddag voetjes meten zodat alle kinderen zeker de juiste maat kregen.

MIN Mol biedt aan mensen in nood materiële hulp, een luisterend oor of verwijst hen door naar officiële instanties om hen uit de spiraal van armoede te helpen. In de kerk van Mol-Achterbos verzamelen ze kleding, huishoudgerief, elektro en speelgoed.