Meteen lange file aan containerpark in Gompel Jef Van Nooten

07 april 2020

09u28 0 Mol De oproep om alleen naar het containerpark te gaan als het strikt noodzakelijk is, wordt niet door iedereen opgevolgd. Bij de heropening van het containerpark in Gompel stond er vanochtend meteen een lange file.

Dinsdagochtend is het containerpark in Mol-Gompel terug open gegaan. Woensdagochtend komt daar ook het containerpark in Mol-Millegem bij. “Kom – zeker de eerste dagen - alleen als het strikt noodzakelijk is en als je het afval thuis niet langer zelf kan stockeren”, had het gemeentebestuur opgeroepen. “Je stelt je bezoek best zo lang mogelijk uit. Zo krijgen we een maximale spreiding.”

Een oproep die bij veel mensen in dovemansoren is gevallen. Dinsdagochtend stond er meteen een erg lange file aan het containerpark in Gompel.