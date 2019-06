Metaaldievegge (18) riskeert twaalf maanden cel Toon Verheijen

03 juni 2019

12u24 0 Mol De 18-jarige Anita B., die officieel in Italië woont, riskeert een gevangenisstraf van twaalf maanden omdat ze enkele maanden geleden betrapt werd bij een inbraakpoging bij Vanhees Metalen in Mol.

Samen met een kompaan had ze een poort geforceerd van het bedrijf. Het duo vulde een kruiwagen met koper met de bedoeling die mee te nemen. De twee werden echter betrapt.

De politie snelde ter plaatse, maar kon enkel Anita B. arresteren omdat ze er niet in geslaagd was over de omheining te klimmen. Haar kompaan slaagde daar wel in en is tot op heden spoorloos. Toen de speurders later een huiszoeking deed op haar verblijfsadres in Beringen, werden daar onder meer werktuigen gevonden om inbraken te kunnen plegen. Het vonnis valt op 17 juni.