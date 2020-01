MEMO-MEERMOL plaatst drie verkeerstellers van Telraam bij burgers: “Eerste stap naar toekomstig mobiliteitsplan is gezet” Wouter Demuynck

19 januari 2020

18u06 1 Mol Oppositiepartij MEMO-MEERMOL heeft onlangs bij drie burgers een toestel van Telraam, een nieuwe verkeersteller die ook toegankelijk is voor burgers, geïnstalleerd. De toestellen leveren uitgebreide data over het verkeer, gemeten over een langere periode. Raadslid Lander Geyzen doet nu aan de gemeente, partners of andere bewoners een oproep om het project te ondersteunen. “Zo doen we een eerste stap naar een toekomstig mobiliteitsplan.”

De partij ging in november 2019 aan de slag door het allereerste Telraam in Mol bij een geïnteresseerde bewoner te installeren. “We stapten in oktober met dit voorstel naar de gemeenteraad, maar daar kregen we geen duidelijk antwoord of de methode daadwerkelijk onderzocht zou worden. We bleven niet bij de pakken zitten en kochten daarom op eigen kosten een eerste toestel aan”, steekt raadslid Lander Geyzen van wal.

Groot aantal gegevens

Veel plek beslaat het Telraam-toestel - een combinatie van een microcomputer, sensoren en een lageresolutiecamera - niet. Het wordt bevestigd aan de binnenkant van een raam met zicht op de straat en kost 95 euro. “Op een halfuurtje was het geïnstalleerd. Via de website www.telraam.net kregen we nadien meteen data door, maar pas na een week zijn de data representatief omdat dan pas de juiste parameters zijn berekend.”

Geyzen was verbaasd door het groot aantal gegevens dat Telraam verzamelt. “Op elk moment van de dag krijgen we onmiddellijk het aantal voetgangers, fietsers, auto’s en grote voertuigen te zien. Je kan het sorteren per uur, per dag, voor de laatste week of maand... Verder kan het toestel ons vertellen wat de gemiddelde snelheid is, het gemiddelde aantal verkeersbewegingen in 24 uur en uit welke richting hoeveel verkeer komt. En omdat de burger erbij wordt betrokken, vergroot je bovendien het engagement. Met de methode die Telraam toepast worden geen rechtstreekse beeldopnames gemaakt, de camera wordt enkel gebruikt voor data-analyse. Zo blijft de privacy van elke voorbijganger gegarandeerd.”

Mobiliteitsplan

Aangezien de resultaten meevielen, kocht de partij twee extra toestellen. Zo zijn er Telramen actief in Ezaart, Ginderbroek en Toemaathoek. “Voor verdere stappen en het uitwerken van een kader doen we een oproep aan de gemeente, partners of bewoners om dit project mee te ondersteunen. De meerjarenplanning leert ons dat de gemeente de komende jaren een investering van 24.000 euro plant voor de vernieuwing van de huidige telkabels. Als een deel daarvan naar Telraam-toestellen gaat, dan heb je een heel goed beeld van bepaalde straten op ons grondgebied. Voor het laatste mobiliteitsplan werden er twaalf camera’s opgesteld voor één dag, deze toestellen kunnen maandenlang registreren. Zo zetten we een eerste stap naar een toekomstig mobiliteitsplan, gebaseerd op langdurige en toegankelijke metingen waarbij de burger nauw betrokken is.”