Meer kinderleukemie in regio Mol dan in rest van Vlaanderen Jef Van Nooten

26 juni 2020

10u13 6 Mol In de regio Mol-Dessel-Retie komt meer kinderleukemie en schildklierkanker bij mannen voor dan in de rest van Vlaanderen. Dat blijkt uit de resultaten van de vijfjaarlijkse 3xG-studie. “Verder onderzoek moet uitwijzen of het hier gaat over toeval of dat er een achterliggende oorzaak met specifieke risicofactoren bestaat”, zegt Mols schepen voor Volksgezondheid Hilde Valgaeren.

Eerst het goede nieuws: het aantal kankergevallen in de regio Mol-Dessel-Retie ligt voor de meeste vormen op vergelijkbare niveaus als in de rest van Vlaanderen. Sommige kankertypes komen in de regio zelfs minder voor. Dat blijkt uit het vijfjaarlijkse gezondheidsonderzoek dat werd uitgevoerd in de regio. De 3xG-studie (Gezondheid-Gemeenten-Geboorten) onderzoekt de gezondheid van de inwoners in Mol, Dessel en Retie omdat deze gemeenten laag- en middelactief radioactief afval opslaan. “Voor de kankeranalyses baseren de onderzoekers zich op gegevens van de Stichting Kankerregister voor de periode 2008-2017. De cijfers voor onze regio worden daarbij vergeleken met de rest van Vlaanderen, rekening houdend met verschillen in bevolkingsdichtheid en leeftijd. Het gaat om anoniem gemaakte gegevens. De kankerdiagnoses worden geregistreerd op locatie, door middel van de postcode op moment van de diagnose”, zegt Hilde Valgaeren, schepen van Volksgezondheid in Mol.

Borstkanker

Voor de meeste vormen van kanker zijn de cijfers dus vergelijkbaar met de rest van Vlaanderen. “Borstkanker bij vrouwen en leverkanker, longvlieskanker en prostaatkanker bij mannen komen zelfs minder voor dan gemiddeld. Schildklierkanker komt wel 1,4 keer meer voor bij mannen in onze regio. Maar dit verschil is statistisch onvoldoende groot en kan toevallig zijn.”

Kinderleukemie

Ook bij kinderleukemie stelt zich mogelijk een probleem en dringt verder onderzoek zich op, net zoals bij de schildklierkanker. “De meest voorkomende kankers bij kinderen in Vlaanderen zijn leukemie, lymfomen en tumoren van het centraal zenuwstelsel. Die laatste twee kwamen in de periode 2008-2017 ongeveer even vaak voor bij ons als in de rest van Vlaanderen”, zegt Hilde Valgaeren. “Kinderleukemie kwam in onze regio op die 10 jaar in totaal 7 keer voor. Dat is 1,7 keer hoger in vergelijking met Vlaanderen, maar het verschil is statistisch niet significant. Dit betekent dat er onvoldoende gevallen zijn om uitspraken te doen voor de hele regio.”

Toevalligheden

Ook in de periode 2006-2016 telde de regio Mol-Dessel-Retie meer gevallen van kinderleukemie dan in de rest van Vlaanderen. En toen was het verschil wel significant. “Toen kwam leukemie 2,5 keer meer voor. Dat verschil is statistisch wél van belang. Toch is voorzichtigheid geboden bij het vastknopen van conclusies aan de cijfers, omwille van de lage absolute aantallen van nieuwe gevallen in een kleine regio. Toevalligheden kunnen hierin een grote rol spelen”, aldus nog Valgaeren.

Risicofactoren

De verhoogde cijfers voor schildklierkanker en kinderleukemie vereisen verdere opvolging. “Ook de verschillende risicofactoren van kinderleukemie vragen bijkomend onderzoek. Mogelijk is er meer risico op kinderleukemie als verschillende risicofactoren tegelijkertijd aanwezig zijn. Het is belangrijk om iedereen ervan bewust te maken dat ze goed gekende risicofactoren van kanker, zoals blootstelling aan pesticiden, medische beeldvorming met ioniserende straling, roken en alcoholgebruik, zoveel mogelijk moeten beperken.”

Niras

De 3xG-studie wordt uitgevoerd in opdracht van NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen).