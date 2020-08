Medewerkster van Ten Hove besmet met corona: woonzorgcentrum voert 91 preventieve testen uit Jef Van Nooten

19 augustus 2020

16u17 0 Mol In Woonzorgcentrum Ten Hove in Mol heeft één van de medewerkers positief getest op corona. Om een verdere verspreiding tegen te gaan, heeft de gemeente beslist om er donderdag een grootschalige preventieve testing uit te voeren. “In totaal zullen 91 coronatesten worden afgenomen”, zegt burgemeester Wim Caeyers.

Eerder deze week testte één van de medewerkers van de afdeling ‘Groene Oase’ positief op covid-19. De besmette medewerkster vertoonde geen ziektesymptomen, maar onderging een preventieve test wegens een hoogrisicocontact. “Woonzorgcentrum Ten Hove nam de afgelopen dagen en uren stapsgewijs de nodige maatregelen. Zo werd de betrokken medewerkster meteen naar huis gestuurd toen was vastgesteld dat zij een hoogrisicocontact was van een besmette persoon. Wanneer de preventieve test positief bleek, werd meteen het nodige overleg gepleegd met de Coördinerend en Raadgevend Arts van het woonzorgcentrum”, zegt burgemeester Wim Caeyers.

Andere afdelingen

In samenspraak met de adviserende arts nam het woonzorgcentrum de beslissing om op korte termijn alle bewoners van de betrokken afdeling te testen, inclusief alle medewerkers die de afgelopen week op de afdeling hebben gewerkt of met deze afdeling in contact zijn geweest. In totaal gaat het om 91 testen: 31 bij bewoners en 60 bij medewerkers. De coronatesten worden donderdag uitgevoerd. “Het testen van de bewoners van de andere afdelingen is in deze fase niet aan de orde, aangezien de drie afdelingen maximaal gescheiden functioneren. Afhankelijk van de resultaten van deze testen, wordt beslist over verdere vervolgstappen”, aldus nog Wim Caeyers.