Man riskeert twee jaar cel voor ongewenste aanrakingen winkelbediendes in zijn superette: “Alle begrip voor #metoo maar daar moet mijn cliënt niet het slachtoffer van worden” Toon Verheijen

10 maart 2020

13u19 0 Mol Een man uit Mol riskeert een gevangenisstraf van twee jaar omdat hij gedurende jaren twee winkelbediendes van zijn superette herhaaldelijk zou betast hebben. De man houdt nog altijd zijn onschuld staande.

De feiten kwamen in mei vorig jaar aan het licht toen twee meisjes die stage hadden gelopen in de winkel van A.C. (35) in Mol naar de politie stapten. “Mijn cliënte was bij het begin van de feiten amper 15 jaar oud”, klinkt het bij de advocate van een van vermeende slachtoffers. “Kusjes op het hoofd, aanrakingen, massages. Het ging altijd maar verder. Ze heeft er nooit melding van gedaan omdat ze niet durfde. Toen ze hoorde dat er nog een slachtoffer was, heeft ze wel de stap gezet.” Ook een tweede slachtoffer vertelde dezelfde feiten en verklaarde dat het gebeurde in onder meer het bureel van de uitbater van de winkel. “Hij was de werkgever en stond dus in een machtspositie. Ze heeft echt schrik van de man.” Een van de meisjes barstte na het verlaten van de rechtszaal ook opnieuw in tranen uit.

Grensoverschrijdend gedrag

Het openbaar ministerie tilt zwaar aan de feiten. “Het is moedig van de slachtoffers dat ze uiteindelijk toch de stap naar de politie hebben gezet”, zegt openbaar aanklaagster Patty Broeckx. “Het begon met kusjes, maar er volgden ook massages en aanrakingen die echt niet gewenst waren. Er was duidelijk een seksueel motief want de meisjes hoorden ook de ademhaling van de beklaagde versnellen als het gebeurde. We moeten hier een duidelijk signaal geven dat het om grensoverschrijdend gedrag gaat.” De man riskeert twee jaar cel en een tijdelijke ontzetting uit zijn burgerrechten.

#metoo

De verdediging ontkent de feiten. “Mijn cliënt houdt zijn onschuld staande en vraagt zich ook af waarom bijvoorbeeld de camerabeelden uit de winkel nooit onderzocht zijn”, aldus de raadsman van A.C. “Ik heb alle begrip voor #metoo, maar daar moet mijn cliënt niet het slachtoffer van worden.”

Uitspraak op 6 april.