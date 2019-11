Man riskeert celstraf voor dreigbrieven aan AGC Kempenglas: “Wapens en explosieven verstopt op bedrijfssite” Toon Verheijen

18 november 2019

12u38 7 Mol Een 31-jarige man uit Ham riskeert een gevangenisstraf van acht maanden omdat hij in het najaar van 2016 het bedrijf ACG Kempenglas en enkele personeelsleden dreigbrieven zou gestuurd hebben. De man ontkent en gaat voor de vrijspraak.

Toen een personeelslid op 24 oktober 2016 de brievenbus van AGC Kempenglas ging leegmaken en even later de brieven geadresseerd aan negen personeelsleden bezorgde, schrokken die nogal van de toon in de brief. “We nemen het niet langer dat we als slaven behandeld worden. We zijn met een heel team en we gaan jullie als management laten verdwijnen. Er zijn op de bedrijfssite wapens en explosieven verstopt. We weten ook jullie gezinnen wonen, dus zij zouden er ook bij betrokken kunnen geraken.” Een dag later belandden er opnieuw enkele brieven in de bus van het bedrijf, dit keer met verontschuldigingen. “Het spijt ons. We waren onszelf niet meer door de drugs die we gebruikt hadden.”

Leugendetector

Het onderzoek werd aanvankelijk geseponeerd, maar na een klacht van het bedrijf en de negen betrokken personeelsleden werd er toch een uitgebreid onderzoek gestart. Zo kwam I.I. (31) uit Ham in het vizier. “Volgens een schriftkundige waren er voldoende aanwijzingen dat I.I. de schrijver van de brieven was en later legde hij ook leugenachtige verklaringen af tijdens een test met een leugendetector. Bovendien verklaarde I.I. later dat hij in die periode drugs gebruikte en dat stond nu net ook in die verontschuldigingsbrief. Wij vragen een celstraf van acht maanden”, aldus het openbaar ministerie.

Vrijspraak

De advocate die I.I. verdedigde, gaat voor de vrijspraak. “Zijn naam ‘circuleerde’ in de wandelgangen”, zegt meester Wellens. “Bovendien zeggen ze in het bedrijf zelf dat er nooit problemen geweest zijn met mijn cliënt. Later is ook gebleken dat een aantal letters in de brief totaal anders geschreven worden door mijn cliënt. En de test met de leugendetector? Uit studies blijkt dat die testen niet altijd betrouwbaar zijn. Wij vragen met vertrouwen de vrijspraak.” Uitspraak op 16 december.