Man levensgevaarlijk gewond na steekpartij: dader krijgt voorwaardelijke straf Jef Van Nooten

23 september 2020

15u24 1 Mol De rechtbank gelooft niet dat de 38-jarige D.P. uit Mol-Achterbos zijn slachtoffer probeerde te doden toen hij op 21 juni een mes boven haalde en er mee in de borst van S.R (33) uit Borgloon stak. In plaats van 6 jaar cel voor poging tot doodslag, krijgt hij nu 3 jaar voorwaardelijk voor slagen en verwondingen.

Het slachtoffer uit Borgloon raakte levensgevaarlijk gewond toen hij op 21 juni van dit jaar met een mes werd gestoken in het appartement van D.P. uit Achterbos in Mol. De steekpartij kwam er na een ruzie over de verkoop van een tweedehandse iPad. De Mollenaar had de tablet gekocht voor 120 euro, maar had dat geld nog niet betaald. Op 21 juni trok de verkoper samen met een vriend naar het appartement van D.P. Na een discussie overhandigde die 80 euro, maar er bleef ruzie ontstaan over de resterende 40 euro.

Levensgevaar

Tijdens die ruzie greep de bewoner een mes en stak er mee in de borststreek van zijn slachtoffer. “De aard van het mes en de zeer korte afstand van waar de steekbeweging werd gemaakt richting de borst, wijzen er op dat hij de intentie had om te doden”, sprak het openbaar ministerie tijdens het proces. “Het slachtoffer is ook in levensgevaar geweest en heeft veel geluk gehad. Dit had veel slechter kunnen aflopen.”

Voorwaardelijk

Toch is de intentie om te doden niet bewezen volgens de rechtbank in Turnhout. De rechter beschouwt de steekpartij als slagen en verwondingen. D.P. krijgt 3 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete van 1.600 euro.