Man geeft agent elleboogstoot op straat: “Ik moest dringend naar het toilet” Jef Van Nooten

30 september 2019

10u34 0 Mol Een man uit Mol riskeert een gevangenisstraf van 24 maanden voor onder meer drugshandel, verboden wapenbezit en weerspannigheid. In september vorig jaar gaf hij een elleboogstoot aan een agent die het verkeer regelde. “Ik moest dringend naar het toilet”, was het excuus van de man.

De politie regelde op 20 september 2018 het verkeer op een kruispunt in Mol. “Plots raasde een fietser over het kruispunt. Hij gaf een elleboogstoot aan de agent die het verkeer regelde. Zijn excuus was dat hij dringend naar het toilet moest”, verduidelijkt openbaar aanklager Dymphna De Ceulaer.

De fietser was B.V. uit Mol. In de periode na de elleboogstoot kwam hij nog een paar keer in aanraking met de politie. “Op 19 december 2018 werd de politie ter plaatse geroepen voor een auto zonder nummerplaat waarin een man lag te slapen. Zowel in de auto als op het adres waar V. op dat moment verbleef werden drugs aangetroffen”, vervolgt de aanklager.

In totaal ging het om 360 gram speed en 25 gram cannabis. “Dat zijn hoeveelheden die wijzen op handel.” Op 20 juni 2018 was B.V. al eens tegen de lamp gelopen tijdens een inbraak. Hij werd op heterdaad betrapt door de bewoner en kon later op de dag worden opgepakt. Hij bleek toen in het bezit van twee messen, een machete en een alarmpistool.

Eind 2018 belandde V. achter de tralies. In april 2019 werd hij voorwaardelijk vrijgelaten. Eén van de voorwaarden was dat hij van de drugs zou blijven, maar in juni 2019 werd hij slapend aangetroffen in een Fortis-bankkantoor in Turnhout. Opnieuw onder invloed van drugs en met drugs op zak.

Het openbaar ministerie vorderde een effectieve gevangenisstraf van 24 maanden. De advocate van B.V. hoopt op een voorwaardelijk straf. “Hij is sinds zijn 14de drugsgebruiker en beseft dat dit een gigantisch probleem is. Hij heeft intussen stappen ondernomen om af te kicken.”

Vonnis op 28 oktober.