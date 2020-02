Man (33) verkracht 17-jarige dochter van zijn vriendin: 4 jaar cel Jef Van Nooten

03 februari 2020

11u08 0 Mol Een man uit Mol is schuldig bevonden aan de verkrachting van een 17-jarig meisje. Het slachtoffer is de dochter van zijn vriendin. Hij verkrachtte het meisje toen ze een weekend bij haar moeder verbleef. De man vliegt 4 jaar achter de tralies.

De 33-jarige Omar A. uit Mol ontkent dat hij de dochter van zijn vriendin heeft verkracht, maar volgens de rechtbank in Turnhout zijn er voldoende bewijzen. De verkrachting deed zich voor in de nacht van 5 op 6 juli 2019. Het slachtoffer is een 17-jarig meisje dat meestal bij haar vader woont. Eén keer om de twee weekends verblijft ze bij haar moeder in Mol. Het is tijdens zo’n weekend dat ze werd verkracht door de buurman van haar moeder, en man met wie de moeder ook een relatie heeft.

Hij verkrachtte het meisje ’s nachts terwijl ze in de zetel lag te slapen. De verkrachting kwam aan het licht toen het slachtoffer de verkrachting een paar dagen later opbiechtte aan haar psycholoog. Het meisje krijgt een voorlopige schadevergoeding van 5.000 euro.