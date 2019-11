Exclusief voor abonnees Man (29) probeert jonge vrouw brutaal te verkrachten in Belse bossen: “Elke man die me voorbijloopt is nu de hel” Jef Van Nooten

27 november 2019

13u43 0 Mol Een 19-jarig meisje is in de Belse bossen in Geel het slachtoffer geworden van een gewelddadige verkrachtingspoging. De dader wilde een vrouw betalen om een brutale verkrachting na te spelen. Toen zij afhaakte, ging de man op zoek naar een willekeurig slachtoffer om zijn fantasie toch te beleven. Hij riskeert 5 jaar cel.

De 32-jarige B.V.E. uit Mol lijkt een doodgewone huisvader: netjes getrouwd, een kindje van 2 jaar, een vaste job… Enig probleem: zijn seksleven staat thuis op een laag pitje. Om toch aan zijn trekken te komen, gaat de man elders op zoek om zijn lusten bot te vieren. Zelfs bij onschuldige vrouwen die hij toevallig tegen komt, zoals op 28 april van dit jaar. “Mijn cliënte was gaan lopen in de bossen in Geel-Bel”, schetst Jef Vermassen de feiten. “Toen ze na afloop even wilde uitrusten, werd ze plots langs achter vast gegrepen, met één hand over haar ogen, de andere hand over haar mond.”

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu