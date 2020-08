Ludieke borden roepen op om eenden op Nete niet te voederen Jef Van Nooten

10 augustus 2020

11u33 0 Mol De gemeente Mol heeft ludieke informatieborden geplaatst langs de Wandelweg aan de Nete. Met de borden roept eendje Sam wandelaars op om de eenden niet te voederen.

Op het stukje Nete langs de Wandelweg in Mol leven heel wat eenden. “Gezellig om vanop een bankje of tijdens een wandeling even naar te kijken. Hen voederen met brood of andere etensresten is echter geen goed idee”, zegt schepen voor Milieu Frederik Loy. “Dit ‘menseneten’ maakt de diertjes ziek. Eenden vinden zelf voldoende eten in de natuur. Het rondgestrooide brood trekt ook nog eens ratten en ander ongedierte aan, wat uiteraard niet de bedoeling is.”

Smurrie

Voorbijgangers lieten regelmatig grote hoeveelheden oud brood achter langs de Nete. De eenden eten deze grote hoeveelheden sowieso niet op waardoor het voedsel verandert in een vieze rottende smurrie. Dat is uiteraard ook niet aangenaam voor wandelaars en fietsers die genieten van de groene omgeving. Bovendien loop je het risico om een boete te krijgen.”