Lionsclub Atomiq schenkt 29.250 euro aan lokale projecten Jef Van Nooten

27 april 2020

14u27 1 Mol Lionsclub Mol Atomiq heeft in totaal 29.250 euro geschonken aan lokale projecten. Het gemeentebestuur is de serviceclub erg dankbaar.

De vrouwen van Lionsclub Mol Atomiq organiseerden het voorbije jaar tal van acties om het geld in te zamelen. Alle initiatieven samen – waaronder de koekjesverkoop - brachten 29.250 euro op. Dit bedrag schenken ze aan lokale projecten die zich inzetten voor kwetsbare vrouwen en kinderen in de regio. “Met de bijdrage wil de Lionsclub het verschil maken daar waar ‘zorg’ hard nodig is. Noden die nu in coronatijd nog groter zijn. Verschillende projecten kunnen ook op de (financiële) ondersteuning van het gemeentebestuur rekenen of verlopen in nauwe samenwerking”, zegt burgemeester Wim Caeyers.

Warm gebaar

Door de coronacrisis kan de officiële overhandiging van de cheques niet plaatsvinden. “Toch wil het gemeentebestuur de Lionsclub enorm bedanken voor dit mooie en warme gebaar en deze positieve boodschap met iedereen delen”, besluit Wim Caeyers.

Volgende projecten ontvangen een schenking:

1. AIKO: psychische en educatieve ondersteuning van gezinnen met jonge kinderen en baby’s – Mol en omgeving

2. Help Brandwonden Kids: directe ondersteuning van brandwondenpatiëntjes - Mol en heel België

3. Den Brand: ondersteuning van personen met een beperking - Mol en omgeving

4. Ispahan: palliatieve thuiszorg – arrondissement Turnhout

5. MPI Oosterlo-Geel: dienstverlening aan personen met een verstandelijke beperking – Geel

6. De Witte Mol: opvang van personen met een hersenletsel - Mol

7. Alegria: ondersteuning kankerpatiënten – arrondissement Turnhout met inloophuis in Mol

8. KOM/KSOM: Mol

9. MISPO Balen: sportclub voor G-sporters Balen, Mol, Ham, Leopoldsburg, Pelt, Lommel

10. POWer (Perinataal Ondersteunend Werken): begeleiden en ondersteunen van kwetsbare zwangere vrouwen – regio Baldemore (Balen, Dessel, Mol, Retie)

11. Fietsen voor Think Pink (5 leden fietsen mee)

12. De Waaiburg: dienst bijzondere jeugdzorg

