Lions Mol Atomiq schenkt 30.000 euro aan goede doelen Jef Van Nooten

11 juni 2019

11u42 4 Mol De vrouwen van serviceclub Lions Mol Atomiq hebben hun werkingsjaar afgesloten. Ze deden dat door in totaal 30.000 euro te schenken aan verschillende goede doelen.

“We zijn intussen met 37 actieve leden en hebben een flink bedrag kunnen inzamelen. Vooral via onze koekjesverkoop, maar ook door het organiseren van een theaterevent rond Europa”, klinkt het. “Tijdens de kerstperiode maakten we ook kerstpakketten voor Ons Huis en we engageerden ons zoals steeds voor de Voedselbanken en de Brilleninzamelactie die Lions internationaal organiseert.”

De 30.000 euro die is ingezameld, werd geschonken aan Aiko (CKG Lentekind), Help Brandwondenkids, Den Brand, Scholengemeenschap KSOM en KOM, De Witte Mol, Vectamus, De Schakel, Ispahan, Saigo-Sterrebos, G-Golf, Rugendo, Think Pink, De Waaiburg vzw en Children of Lima.