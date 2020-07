Lieveheersbeestjes ingezet om bladluizen te bestrijden Toon Verheijen

16 juli 2020

15u34 0 Mol De gemeente Mol is met een proefproject gestart om zoveel mogelijk lieveheersbeestjes te lokken. Die zouden ingezet kunnen worden tegen de bladluis. De lieveheersbeestjes worden gelokt met insectenhotelletjes.

De insectenhotelletjes zijn allemaal opgehangen in de lindebomen langs de centrumkerk van Mol. “Die bomen maken momenteel deel uit van een proefproject dat overlast door honingdauw moet tegengaan”, zegt schepen van milieu Frederik Loy. “Druppels honingdauw die bijvoorbeeld op je auto terechtkomen, vormen een kleverig laagje en dat is heel vervelend. Het gemeentebestuur kiest voor een natuurvriendelijke aanpak met lieveheersbeestjes. Bij gunstig resultaat, breiden we het project uit naar andere straten met lindebomen.”

Bladluizen

De lieveheersbeestjes zijn ook goed voor de overvloed aan bladluizen. “We hebben de tweestippelige lieveheersbeestjes uitgezet. Het is een inheemse soort waarvan de larven verzot zijn op bladluizen. Om deze beestjes bij de lindebomen te houden, werden in deze bomen insectenhotelletjes opgehangen. Zo zijn de beestjes volgend jaar na hun winterslaap meteen bij hun favoriete voedsel, namelijk de bladluizen.