Liefde in tijden van corona: echtpaar viert 60ste huwelijksverjaardag in babbelbox Jef Van Nooten

23 april 2020

14u35 5 Mol Paul Vreys en Paula Ooms hebben hun 60ste huwelijksverjaardag op een wel heel bijzondere manier gevierd. Paul verblijft in een rusthuis. Het woonzorgcentrum richtte een babbelbox in zodat zijn echtgenote ‘op bezoek’ kon komen voor een glaasje cava en een stuk taart.

Paul Vreys verblijft in de Gele Zonnestraal van woonzorgcentrum Ten Hove in Mol. Zijn echtgenote Paula komt hem er vaak bezoeken, maar sinds de coronacrisis is dat niet meer mogelijk. En uitgerekend in deze periode is het koppel 60 jaar getrouwd. Dankzij de babbelbox die het woonzorgcentrum heeft ingericht, konden Paul en Paul toch samen hun diamanten huwelijk vieren. “Ze genoten zichtbaar van een glaasje cava en een stuk taart, terwijl de familie het feestje van op een afstand kon meevolgen”, vertelt een woordvoerder van woonzorgcentrum Ten Hove. “Paul en Paula zijn erg blij dat ze dit samen kunnen vieren, al hadden ze dit moment natuurlijk graag anders gezien. Op het einde van het jaar plannen ze een groot inhaalfeest.”

Herinneringen

Het echtpaar was voor de gelegenheid mooi uitgedost. Medewerkers van het rusthuis kleedden de babbelbox aan in een liefdesthema. “Bij een stukje biscuit en een glaasje cava haalden de tortelduifjes 60 jaar herinneringen op. Ze hebben echt genoten van dit moment. Het personeel van de Gele Zonnestraal haalde alles uit de kast om deze dag voor het koppel zo speciaal mogelijk te maken. Zo werd zowel de hele afdeling in het woonzorgcentrum als het huis van Paula door hen versierd. Een mooi eerbetoon aan hun diamanten jubileum.”