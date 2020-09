Lichtboog brengt hulde aan (afgelaste) traditie: “Voor het eerst sinds Wereldoorlog II geen Lichtstoeten” Jef Van Nooten

06 september 2020

07u52 2 Mol ‘Molse Lichtstoeten terug in 2021’. Die boodschap prijkt sinds zaterdagavond aan het oud-gemeentehuis in Mol. De lichtboog is meteen een hulde aan de traditie in Mol die voor het eerst sinds Wereldoorlog II geannuleerd moet worden. “Het jaartje rust zal bij de wagenbouwers de creativiteit en bouwlust alleen maar aanscherpen.”

Volgende zaterdag zou Lichtstoet Rozenberg uitrijden. Twee weken later was het normaal de beurt aan de lichtstoet in Ginderbuiten. Twee tradities die jaarlijks duizenden bezoekers lokken, maar Covid-19 steekt dit jaar stokken in de wielen van de praalwagens. Een grote lichtboog aan het oud-gemeentehuis in Mol brengt sinds zaterdagavond hulde aan de unieke traditie die voor het eerst sinds Wereldoorlog II noodgedwongen geannuleerd werd.

135 jaar

“Met uitzondering van de beide wereldoorlogen zorgen de lichtstoeten van Rozenberg en Ginderbuiten al meer dan 135 jaar voor een verbluffend lichtspektakel. Zelfs de strafste regen of de hardste windvlagen hielden onze Molse Lichtstoeten de afgelopen decennia niet tegen. De coronacrisis jammer genoeg wel. Het was begin april dan ook geen eenvoudige beslissing”, zeggen schepen voor Cultuur Hilde Valgaeren en schepen voor Erfgoed Frederik Loy.

Barakken

Niet alleen het verbod om met duizenden bezoekers op hetzelfde evenement aanwezig te zijn heeft geleid tot de beslissing om de lichtstoeten te annuleren. “De coronacrisis maakte het de voorbije maanden voor de wagenbouwers ook onmogelijk om samen te komen in hun barakken voor de jaarlijkse bouwuitdaging.”



Financiële kater

Beide organisaties zijn echter vastberaden om volgend jaar wèl terug uit te pakken met een prachtige lichtstoet. “De organisatie van een lichtstoet vereist jaarlijks een grote financiële investering. Door de snelle en solidaire beslissing vermeden de lichtstoeten het risico op een zware financiële kater, waardoor ze meteen ook hun voortbestaan voor de toekomst verzekerden”, aldus nog Hilde Valgaeren en Frederik Loy. “Het gemeentebestuur ondersteunde de beslissing. De annulering veranderde niets aan ons jaarlijks engagement voor financiële steun. Deze wordt ook dit coronajaar uitgekeerd.”

Samenhorigheid

Om de inwoners alvast warm te maken voor de lichtstoeten van volgend jaar werd zaterdagavond een lichtboog onthuld aan het oud-gemeentehuis. ‘Molse Lichtstoeten terug in 2021’ luidt de boodschap van de lichtboog. De lichtboog werd ontworpen en gemaakt door bouwers van beide lichtstoeten. De lichtboog bevat van elke groep één gedoneerd lampje. De lampjes staan symbool voor de eendracht en samenhorigheid in deze moeilijke tijden.

Creativiteit

“De lichtboog bevat vooral een boodschap van hoop en een duidelijke belofte dat er volgend jaar terug lichtstoeten zijn. Met dit engagement kunnen de talrijke bezoekers opgelucht ademhalen: vanaf volgend jaar knopen we als enige echte ‘Lichtstoethoofdstad van de wereld’ opnieuw aan met deze unieke traditie. Het jaartje rust zal bij de wagenbouwers de creativiteit en bouwlust alleen maar aanscherpen. De organisatoren kondigen de twee lichtstoeten van 2021 al aan als meest briljante ooit.”