Letters van 4 meter hoog maken Schouwburg Rex zichtbaarder Jef Van Nooten

25 augustus 2020

11u04 0 Mol Grote letters van vier meter hoog tegen de gevel. Daarmee wordt schouwburg Rex in Mol zichtbaarder gemaakt voor het publiek. De kaders zijn al geplaatst, vrijdag volgt de rest. “Deze letters passen in een hele reeks initiatieven voor 25 jaar Cultuurcentrum ’t Getouw”, zegt schepen Hilde Valgaeren.

De gevel van Schouwburg Rex in de Smallestraat in Mol wordt gesierd met zijn eigen naam in vier meter hoge letters. “Op die manier brengen we deze historische naam opnieuw in het straatbeeld en wordt onze schouwburg meer dan ooit het cultuurbaken van het centrum”, zegt schepen voor Cultuur Hilde Valgaeren. “Deze letters passen in een hele reeks initiatieven voor 25 jaar Cultuurcentrum ’t Getouw, waaronder ook een nieuwe filminstallatie.”

Kaders

Momenteel hangen de kaders van de letters, op vrijdag 28 augustus komen de definitieve letters. “In 2003 sloot cinemazaal Rex de deuren om in 2007 opnieuw te openen als Schouwburg Rex. Het filmgebeuren verhuisde naar Zaal ’t Getouw en Rex werd enkel gebruikt voor muziekoptredens, theatervoorstellingen, enzovoort. Na ondertussen 11 jaar een gezellig onderdak te bieden aan deze culturele activiteiten, heeft het gebouw deze erkenning natuurlijk helemaal verdiend.”