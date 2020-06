Lege drankflessen en pizzadozen: ‘jongeren’ laten stort achter aan picknickbank naast Nete Jef Van Nooten

11 juni 2020

13u46 5 Mol Het gemeentebestuur van Mol is misnoegd over een tafereel dat donderdagochtend werd aangetroffen aan een picknickbank langs de Nete. De locatie was bezaaid met lege drankflessen en pizzadozen.

“Verontwaardiging én woede, dat voelden we bij dit dieptriestige aanzicht vanmorgen achter ’t Getouw”, verwoordt een medewerker van de gemeente Mol het ongenoegen via sociale media. “Wat gisteren een gezellig jongerenfeestje was, resulteerde in een zielige vuilnisbelt. Een bankje langs de Nete op een prachtige plek, helemaal bezaaid met pizzadozen, lege bier- en wodkaflessen.”

Jongeren?

Arbeiders van de gemeente gingen ter plaatse om het afval op te ruimen. De gemeente betreurt dat het personeel in zoiets kostbare tijd moet investeren. Volgens de gemeente werd het afval er achter gelaten door jongeren. Als is het niet uitgesloten dat er gefeest werd door een familie, want er werd ook een teutbeker achter gelaten. “Dit is absoluut beneden alle peil en er zijn geen excuses mogelijk. Er staan meer dan voldoende vuilnisbakken vlakbij”, klinkt het nog. “Jammer dat enkele jongeren het voor de rest van hun leeftijdsgenoten verpesten. Chillen op een bankje is echt wel ok, een vuilnisbelt achterlaten totaal niet.”

Politie

De milieudienst schakelde de politie in om uit te zoeken wie hiervoor verantwoordelijk is. Enig voordeel: de gemeente kan het leeggoed van de bak bier nog recupereren.