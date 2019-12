Leerlingen SJB zamelen 1.200 euro in voor Help Brandwonden Kids Jef Van Nooten

21 december 2019

14u29 0

In de lagere school van het Sint-Jan Berchmanscollege stond de Warmse Week dit jaar in het teken van ‘Help Brandwonden Kids’. De school kiest ieder jaar een lokaal goed doel uit. “Onze leerlingen werden gesensibiliseerd door leden van de Molse vereniging die zich inzet voor kinderen en gezinnen die het slachtoffer werden van ongevallen met brandwonden. Vooral het bezoek aan de rookkamer maakte veel indruk op onze kinderen”, klinkt het in de school. De school organiseerde een filmavond. De opbrengst daarvan bedraagt 1.200 euro. Dat geld gaat integraal naar de vzw Help Brandwonden Kids uit Mol.