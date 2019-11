Leerlingen Sint-Jan Berchmanscollege leren bij over brandgevaar in huis Wouter Demuynck

28 november 2019

Help Brandwonden Kids Vzw bracht deze week een bezoek aan het Sint-Jan Berchmanscollege in Mol. Alle klassen van het eerste tot zesde leerjaar kregen een lesuurtje toelichting over de brandgevaren in huis. Ook konden ze leren hoe een kamer vol rook het best wordt verlaten.

“We zijn er zeker van dat de kinderen een leerrijke en ook een beetje spannende dag beleefd hebben”, klinkt het bij de organisatie. “We bedanken de leerkrachten en directie van de basisschool om mee te werken aan een brandveilige wereld voor onze kinderen.”