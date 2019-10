Leerlingen Sint-Jan Berchmans verkopen voeding en huisproducten in ZWET Jef Van Nooten

29 oktober 2019

08u52 1 Mol Leerlingen van het zevende jaar op Campus Sint-Jan Berchmans in Mol hebben een leeronderneming geopend. Met ‘ZWET’ verkopen ze zowel voeding als huis- en afwasproducten.

De zeven leerlingen die de leeronderneming zijn gestart zitten in het zevende jaar Retail van Sint-Jan Berchmans in de Jakob Smitslaan in Mol. De bedoeling van de leeronderneming is dat de leerlingen de leerstof van de voorbije jaren omzetten in de praktijk. “Op die manier krijgen ze een optimale voorbereiding op het beroepsleven,” zegt Veronique Maerschalck van Sint-Jan Berchmans in Mol. “De leerlingen nemen contact op met de bedrijven waarmee ze willen werken. Zij verkopen zelf hun artikelen aan de klanten en verzorgen de administratie die erbij hoort.

De voorbije weken hebben de leerlingen de handen uit de mouwen gestoken om een mooie leeronderneming te creëren. “Het pand waar zich de voorbije jaren de leeronderneming bevond, was dit jaar niet meer ter beschikking. De leerlingen hebben daarom het oude conciërge gebouw gerenoveerd.”

Als naam voor de leeronderneming kozen de leerlingen ‘ZWET’. De naam komt van de kleur zwart in het dialect. “Het interieur van de winkel is modern met zwart en wit. Ook het logo werd zelf ontworpen door de leerlingen. Om zoveel mogelijk klanten te plezieren bieden ze een uitgebreide keuze aan. Er worden kruiden en specerijen verkocht, pasta’s, olies, pesto’s en snacks. Ze verkopen niet alleen voeding maar ook huisproducten en afwasproducten. Zo voorzien ze een assortiment voor jong en oud.

De leeronderneming blijft open tot aan het einde van dit schooljaar.