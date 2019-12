Leen overleefde nipt aanval met mes door haar buurman: “Als ik alleen ben, doe ik de deur niet meer open voor onbekenden”

Mol

In december blikken we in 10 verhalen terug op 2019 in de Kempen. Leen Swinnen (36) uit Mol zal 3 juni van dit jaar alvast nooit meer vergeten. Die dag klopte haar buurman aan met een bakje asperges . Een seconde later viel hij haar aan met een mes. Leen ontsnapte slechts op het nippertje aan de dood. “Zowel fysiek als mentaal heb ik het nog heel moeilijk.”