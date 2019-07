Leegstaande villa met rieten dak brandt uit Wouter Demuynck

07 juli 2019

21u30 12 Mol Zondagavond is er brand uitgebroken in een leegstaande villa aan de Turnhoutsebaan in Mol die met veel rookontwikkeling gepaard ging. De brandweerlieden hadden veel moeite om het rieten dak geblust te krijgen. Uiteindelijk moest er een bulldozer aan te pas komen om het rieten dak eraf te halen. Het parket stuurt maandag een branddeskundige om de oorzaak van de brand in de villa, waar vroeger al eens krakers zaten, te onderzoeken.

De brand ontstond om iets voor 18 uur op de bovenverdieping van de villa op de Turnhoutsebaan, vlak bij het station. Toen de brandweermannen aankwamen, sloegen de vlammen al door het rieten dak. “Daarom is het allemaal razendsnel gegaan en heeft de brandweer de focus gelegd op het vrijwaren van de huizen ernaast”, zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V). “Er zal nog een hele tijd nageblust moeten worden vanwege het rieten dak. Er werd ook een bulldozer van de gemeente erbij gehaald om het riet eraf te halen, aangezien het op de grond makkelijker is om dat te blussen en uiteen te halen. Het was een indrukwekkende brand - het pand is helemaal in de as gelegd.” De brandweer van Mol kreeg voor de zware brand bijstand van de ploegen uit Geel en Balen.

Verdachte brand

Aangezien de villa al geruime tijd leegstaat, gaat het om een verdachte brand. Het parket stuurt maandag een branddeskundige om de oorzaak van de brand te achterhalen. “Het is nog te vroeg om te zeggen of het om brandstichting gaat, daarvoor moeten we afwachten wat de branddeskundige zal vaststellen”, vervolgt Caeyers. “Een van de eerste melders zou iemand hebben zien buitenkomen uit de villa, maar dat is nog niet bevestigd. Wat wel vaststaat, is dat het pand in het verleden gekraakt is geweest. Op het gelijkvloers is er al nagekeken of er slachtoffers waren, maar dat bleek niet het geval. Hopelijk is dat ook zo op de bovenverdieping, maar momenteel hebben we geen aanwijzing dat er daar iemand zou zitten.”

Door de immense rookontwikkeling worden de inwoners van het centrum van Mol gevraagd om hun ramen en deuren gesloten te houden. De huidige windrichting blaast de rook immers pal het centrum in.