Lampenkappen fleuren winkelstraten op Jef Van Nooten

07 mei 2020

De gemeente Mol doet er alles aan om klanten vanaf volgende week terug naar de winkels te lokken. Kleurrijke lampenkappen in het straatbeeld moeten mensen een 'thuisgevoel' geven.

“Nu onze winkels bijna opnieuw openen, fleuren we de winkelstraten op”, zegt schepen voor Lokale Economie Lieve Heurckmans. “Om het ‘thuisgevoel’ toch nog een beetje te behouden en de stap naar de buitenwereld niet te groot te maken, kiezen we voor gezellige lampenkappen in allerlei kleurtjes. Zo verwelkomen we onze shoppers met plezier terug in de Molse winkels.”

De lampenkappen passen binnen het project ‘Straat in het Vizier’, een initiatief van de provincie Antwerpen dat tot stand is gekomen met de steun van het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO).