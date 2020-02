Ladies Circle Mol schenkt 12.000 euro aan goede doelen Jef Van Nooten

17 februari 2020

14u43 2 Mol De serviceclub Ladies Circle Mol heeft in totaal 12.000 euro overhandigd aan vier verschillende goede doelen. Het geld werd ingezameld tijdens het voorbije werkingsjaar van de serviceclub.

Activiteiten zoals ‘Bubbels & Beauty Deluxe’ waar vrouwen door onze ladies heerlijk in de watten werden gelegd. Of Mieke Mievis’ lezing over het mysterieuze lichaam in de Rex midden oktober 2019. Het waren beiden prachtactiviteiten. Mol smulde ondertussen van de chocolade in de vorm van echte molletjes als steunkaarten.”

De goede doelen die financieel ondersteund worden, zijn Help Brandwondenkids, Speransa, Hartverwarmertjes en Haarwensen.