Kwetsbare gezinnen ontvangen waardebonnen voor meer koopkracht Liese Demeulenaere

13 oktober 2020

11u11 0 Mol Het voorstel van de sociale dienst om kwetsbare gezinnen een waardebon van 50 euro voor lokale winkels te geven, is goedgekeurd door de OCMW-raad van 12 oktober. Met de bonnen hoopt de sociale dienst kwetsbare Mollenaars meer koopkracht te geven en tegelijkertijd de lokale economie te steunen in deze coronatijden.

Ouders van kinderen met een beperking en alleenstaande ouders met minderjarige kinderen gedomicilieerd in Mol krijgen zo een waardebon van 50 euro per kind. Dat zijn uiteraard niet de enige kwetsbare gezinnen in de gemeente, maar het zijn wel vaak die gezinnen die hun weg naar de sociale dienst niet vinden. Met het initiatief wil de sociale dienst ook hen bereiken en ondersteuning bieden.

In overleg met armoedeverenigingen werd bepaald dat de gezinnen zelf kunnen kiezen wat ze met hun budget doen. Kwetsbare gezinnen krijgen veelal een budget dat ze specifiek moeten besteden aan basisbehoeften zoals kledij of voedsel. De armoedeverenigingen gaven bij dit voorstel echter aan dat het voor kwetsbare mensen belangrijk is om zelf inspraak te hebben. De bonnen kunnen daarom besteed worden bij verschillende lokale handelaars aan producten die ze zelf uitkiezen.